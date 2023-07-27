Бывший игрок «Реала» близок к переходу в «Сан-Паулу»

Дата публикации: 27-07-2023

Некогда колумбийская звезда Хамес Родригес с 13 апреля этого года находится без клуба после того, как «Олимпиакос» разорвал с ним контракт. Однако 32-летний колумбиец нашел место, в котором он продолжит свою карьеру.



Как сообщает Николо Скира, Хамес согласился подписать контракт с бразильским «Сан-Паулу». Соглашения хавбека с «трёхцветными» будет рассчитано на два года.



В составе «Олимпиакоса» игрок провел всего семь месяцев. За это время он успел сыграть в 23 матчах, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами.



Напомним, что летом 2014 года мадридский «Реал» заплатил «Монако» за трансфер колумбийца 75 миллионов евро. Затем в его карьере были «Бавария», «Эвертон» и «Аль-Райян».



«Сан-Паулу» идет на шестом месте в турнирной таблице бразильской Серии А.