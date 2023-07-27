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Из-за Месси продажи футболок «Интера Майами» выросли в 25 раз

Дата публикации: 27-07-2023

Благодаря невероятному ажиотажу вокруг перехода и дебюта Лионеля Месси в составе «Интера Майами» продажи футболок флоридского клуба выросли в 25 раз.

Тем самым аргентинская звезда создала «приятную проблему» для компании «Adidas». Спрос на клубную форму розового цвета в настоящий момент настолько высок, что она доступна только по предварительному заказу и не ранее октября.

Месси присоединился к «Интеру» свободным агентом. Лионель в американской команде будет получать до 60 миллионов долларов в год плюс бонусы. Контракт рассчитан до конца 2025 года. В клубе МЛС именитый аргентинец играет под 10-м номером и уже стал капитаном команды.

В первом же матче 36-летний форвард, выйдя на замену, забил победный гол в ворота «Крус Асуль». Спустя четыре дня его дубль помог команде Дэвида Бекхэма одержать крупную победу над «Атлантой».

Источник – «Marca».

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