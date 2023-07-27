«Бавария» готова потратить более 100 млн евро на Кейна

Дата публикации: 27-07-2023

Будущее Харри Кейна по-прежнему остается одной из главных загадок этого лета.



«Бавария» очень хочет приобрести без одного дня 30-летнего нападающего, но все упирается в стоимость трансфера.



Как сообщает «Bayern & Germany» со ссылкой на «Kicker», немецкий гегемон готов потратить более 100 000 000 евро на покупку Кейна, если это необходимо, потому что он является абсолютным приоритетом клуба.



Председатель правления «ротен» Ян-Кристиан Дрисен и президент клуба Герберт Хайнер, который также участвует в переговорах в качестве председателя наблюдательного совета, остаются терпеливыми и понимают, что это будет очень дорогой трансфер.



Напомним, что перехватить голеадора «Тоттенхэма» у «Баварии» пытается французский «ПСЖ».