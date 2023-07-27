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«МЮ» установил ценник на своего полузащитника

Дата публикации: 27-07-2023

«Манчестер Юнайтед» определился с ценой на Скотта Мактоминея.

Как сообщает «Manchester Evening News», всем желающим приобрести 26-летнего шотландца необходимо будет предложить «манкунианцам» минимум 40 миллионов фунтов.

Отмечается, что сам полузащитник любит клуб и хотел бы остаться. Однако он хочет получать больше игрового времени, а потому, вероятно, будет вынужден сменить клубную прописку.

При этом Эрик тен Хаг не настаивает на продаже игрока, но не будет против, если за счет этого он сможет рассчитывать на новое приобретение.

Напомним, что главным претендентом на Мактоминея считается «Вест Хэм», который ищет замену Деклану Райсу.

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