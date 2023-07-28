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Игрок «Пахтакора» Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1»

Дата публикации: 28-07-2023

«Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией, сообщает, что ЦСКА пополнится игроком «Пахтакора». «Армейцы» подпишут Аббосбека Файзуллаева, выступающего на позиции вингера. Контракт с 19-летним узбеким вундеркиндом будет рассчитан на 3 года с опцией продления еще на 1 сезон.

Футболист воспитывался в системе «Пахтакора». В основной команде он дебютировал в 2021 году. В прошлом сезоне на счету Файзуллаева 26 встреч за клуб из Ташкента (8 забитых мячей, 3 результативных паса).

Трудовые отношения Аббосбека со «львами» истекают в 2025 году. Рыночный ценник на вингера равняется 750 000 евро («Transfermarkt»).

У Файзуллаева есть опыт выступления за сборную Узбекистана. В его активе 3 встречи за национальную команду (1 забитый мяч).

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