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«Милан» объявил о подписании Чуквезе

Дата публикации: 28-07-2023

Самуэль Чуквезе сменил «Вильярреал» на «Милан». О переходе вингера сообщила пресс-служба «россонери».

Нигериец заключил с итальянским грандом 5-летний контракт. В новой команде он выбрал себе 21-й номер.

В структуре «Вильярреала» Чуквезе находился с 2017 года. Его переход обошелся испанцам в 0,5 млн евро. За первую команду «желтой субмарины» футболист впервые сыграл в 2018 году. В завершившемся сезоне в активе 24-летнего вингера 50 встреч, в которых он забил 13 голов и сделал 11 ассистов.

Рыночный ценник на Самуэля составляет 25 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

В нигерийской сборной Чуквезе дебютировал в ноябре 2018 года. Всего в составе национальной команды он сыграл в 28 поединках (4 забитых мяча).

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