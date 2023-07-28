Верратти согласовал с «Аль-Хилялем» трехлетний контракт

Дата публикации: 28-07-2023

Марко Верратти, принадлежащий «ПСЖ», договорился по условиям контракта с «Аль-Хилялем». В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что стороны согласовали договор сроком на 3 года.



Дальнейшая судьба трансфера будет зависеть от руководства «Пари Сен-Жермен». Парижане не собираются продавать Верратти за 30 млн евро, предложенные «Аль-Хилялем». Однако саудовская команда готовится направить «красно-синим» предложение с большей суммой.



В прошлом сезоне Верратти появлялся на поле в 38 играх и отметился 1 голевой передачей. Его трудовой договор с командой Луиса рассчитан до середины 2026 года.



Ресурс Transfermarkt.de оценивает итальянца в 40 000 000 евро.



Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнил экс-нападающий «Зенита» Малком.