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«МЮ» проведет новый раунд переговоров с «Аталантой» по Хейлунну

Дата публикации: 28-07-2023

«Ман Юнайтед» готовится к новому раунду переговоров по трансферу Расмуса Хейлунна.

Фабрицио Романо написал в соцсети, что англичане не оставляют попыток подписать центрфорварда «Аталанты». При этом именно «манкунианцы» являются основными претендентами на датчанина. На этой неделе «Юнайтед» предложил «Аталанте» выкупить права на Хейлунна за 60 млн евро.

С самим футболистом детали личного контракта «красные дьяволы» уже согласовали.

Хейлунн связан договором с «Аталантой» до июня 2027 года. В сезоне 2022/2023 на счету 20-летнего нападающего 10 забитых мячей и 2 результативных паса в 34 играх за «бергамасков».

Рыночный ценник на датчанина составляет 45 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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