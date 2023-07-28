Давид Сильва завершил профессиональную карьеру

Дата публикации: 28-07-2023

Давид Сильва принял решение завершить карьеру. Хавбек «Реала Сосьедад» рассказал об этом в «Twitter».



В ходе предсезонной подготовки испанец травмировал переднюю крестообразную связку, что и стало причиной ухода из большого футбола, несмотря на действующий контракт с «Реалом Сосьедад». В мае клуб сообщил о пролонгации соглашения с Сильвой еще на год.



Испанец на протяжении 10 лет выступал за «Ман Сити», в составе которого он четырежды завоевывал чемпионство в АПЛ. В «Реал Сосьедад» полузащитник перебрался в 2020 году. В минувшем сезоне в активе 37-летнего Давида 32 встречи (3 забитых мяча, 6 голевых передач).



За сборную Испании Сильва провел 125 встреч (35 голов).