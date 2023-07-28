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ЦСКА хочет приобрести защитника «Клермона» Боржеса

Дата публикации: 28-07-2023

ЦСКА интересуется Нето Боржесом, права на которого принадлежат «Клермону». Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

Левый защитник согласен на переход в ЦСКА, в настоящее время «армейцы» обсуждают условия сделки с агентами бразильца.

«Если говорить о цене, то французский клуб изначально требовал 5 млн евро, но ЦСКА, учитывая, что до завершения контракта остается 1 год, платить больше 3 миллионов не собирается», - сообщает источник «Чемпионата».

Состав «Клермона» бразилец пополнил прошлым летом в ранге свободного агента. За французскую команду он провел 34 встречи (3 гола, 3 ассиста).

Ценник на 26-летнего игрока обороны равняется 4 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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