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«Барселона» допущена к еврокубкам в сезоне 2023/24

Дата публикации: 28-07-2023

Апелляционный комитет УЕФА выпустил коммюнике, согласно которому, «Барселона» допускается к международным клубным соревнованиям сезона 2023/24.

В настоящее время дело против каталонского клуба приостановлено, однако в любой момент по запросу соответствующих инстанций может быть возобновлено. Вероятность исключения «сине-гранатовых» из турниров УЕФА сохраняется.

«Барселоне» грозило отлучение от еврокубков из-за дела с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Среди обвинений – фальсификация документов, коррупционные связи, а также заангажированность арбитров.

Ранее прокуратура Барселоны подала на клуб в суд, обвинив его в коррупции. Команде Хави, в случае подтверждения данных фактов, угрожает понижение в классе, штрафные санкции или даже роспуск клуба как физического лица.

Сообщалось, что в случае исключения из еврокубков «Барса» рассматривала даже такой вариант как участие в Лиге чемпионов Азии.

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