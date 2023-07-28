«Барселона» допущена к еврокубкам в сезоне 2023/24

Дата публикации: 28-07-2023

Апелляционный комитет УЕФА выпустил коммюнике, согласно которому, «Барселона» допускается к международным клубным соревнованиям сезона 2023/24.



В настоящее время дело против каталонского клуба приостановлено, однако в любой момент по запросу соответствующих инстанций может быть возобновлено. Вероятность исключения «сине-гранатовых» из турниров УЕФА сохраняется.



«Барселоне» грозило отлучение от еврокубков из-за дела с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Среди обвинений – фальсификация документов, коррупционные связи, а также заангажированность арбитров.



Ранее прокуратура Барселоны подала на клуб в суд, обвинив его в коррупции. Команде Хави, в случае подтверждения данных фактов, угрожает понижение в классе, штрафные санкции или даже роспуск клуба как физического лица.



Сообщалось, что в случае исключения из еврокубков «Барса» рассматривала даже такой вариант как участие в Лиге чемпионов Азии.