Хендерсон покинул «Ливерпуль» и перешел в «Аль-Иттифак»

Дата публикации: 28-07-2023

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак».



Условия контракта и длительность соглашения не разглашается. Однако согласно сведениям «Transfermarkt», сумма сделки составила 14 000 000 евро, а сам футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2026 года.



Напомним, новым главным тренером команды стал Стивен Джеррард, с которым Хендерсон успел поиграть в составе «Ливерпуля».



Полузащитник выступал за «красных» с 2011 года. 33-летний британец в прошлом сезоне сыграл 43 матча за команду Юргена Клоппа во всех турнирах. В них он стал автором трех результативных передач.



«Аль-Иттифак» завершил минувший сезон на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 37 очков в 30 турах.