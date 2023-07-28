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Хендерсон покинул «Ливерпуль» и перешел в «Аль-Иттифак»

Дата публикации: 28-07-2023

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак».

Условия контракта и длительность соглашения не разглашается. Однако согласно сведениям «Transfermarkt», сумма сделки составила 14 000 000 евро, а сам футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 30 июня 2026 года.

Напомним, новым главным тренером команды стал Стивен Джеррард, с которым Хендерсон успел поиграть в составе «Ливерпуля».

Полузащитник выступал за «красных» с 2011 года. 33-летний британец в прошлом сезоне сыграл 43 матча за команду Юргена Клоппа во всех турнирах. В них он стал автором трех результативных передач.

«Аль-Иттифак» завершил минувший сезон на 7-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 37 очков в 30 турах.

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