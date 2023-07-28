Луческу интересен многим клубам и Федерации футбола Румынии

Дата публикации: 28-07-2023

Главный тренер «Динамо» (Киев) Мирча Луческу интересен для сотрудничества многим клубам в Румынии, а также Федерации футбола этой страны. Об том сообщает WOWbiz.ro.



В частности, боссы «Динамо» (Бухарест) хотели бы договориться с опытным специалистом о том, чтобы тот стал акционером, спортивным директором или новым президентом их клуба.



Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали готов предложить Луческу полную свободу действий, а также пост президента, спортдира или главного тренера.



В «Рапиде» и ЧФР хотели видеть Мирчу главным тренером, но уже получили от него отказ.



Также виды на 77-летнего специалиста имеют и боссы Федерации футбола Румынии. Они понимают, что Мирча откажется возглавить национальную команду, но хотят попробовать договориться с ним о работе в должности технического директора.



Контракт Луческу с «бело-синими» истекает летом следующего года. Ранее журналист Виктор Вацко говорил, что сезон-2023/24 станет последним для Мирчи в киевском клубе. Более того, не исключается вероятность, при которой Луческу будет уволен, если украинский гранд не сможет пробиться в групповой раунд Лиги конференций.