«Брайтон» отказал «Челси» в предложении на 80 млн фунтов по Кайседо

Дата публикации: 28-07-2023

«Челси» сделал официальное предложение «Брайтону» по Мойсесу Кайседо. Однако боссов «чаев», владеющих правами на 21-летнего эквадорца, не устроила сумма в 80 миллионов фунтов. Причем предложение они отклонили сразу же. В клубе оценивают игрока значительно выше.



«BBC» пишет, что «Брайтон» не прочь сохранить ведущего футболиста минимум на первую часть нового сезона. Кайседо вместе с командой находится в предсезонном турне в США. Тем не менее, переговоры продолжаются и клубы все еще могут прийти к договоренности.



Ранее интерес к опорному полузащитнику проявлял «Арсенал».



В прошлом сезоне Кайседо провел за «синих» 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.