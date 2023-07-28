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«Брайтон» отказал «Челси» в предложении на 80 млн фунтов по Кайседо

Дата публикации: 28-07-2023

«Челси» сделал официальное предложение «Брайтону» по Мойсесу Кайседо. Однако боссов «чаев», владеющих правами на 21-летнего эквадорца, не устроила сумма в 80 миллионов фунтов. Причем предложение они отклонили сразу же. В клубе оценивают игрока значительно выше.

«BBC» пишет, что «Брайтон» не прочь сохранить ведущего футболиста минимум на первую часть нового сезона. Кайседо вместе с командой находится в предсезонном турне в США. Тем не менее, переговоры продолжаются и клубы все еще могут прийти к договоренности.

Ранее интерес к опорному полузащитнику проявлял «Арсенал».

В прошлом сезоне Кайседо провел за «синих» 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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