Компания 1xBet стала участником глобальной выставки iGB Live Amsterdam 2023

Дата публикации: 28-07-2023

С 11 по 14 июля в Амстердаме прошло одно из крупнейших мировых событий в индустрии гэмблинга - выставка iGB Live Amsterdam 2023. Под крышей конференц-комплекса RAI Amsterdam собралось более 6 000 представителей игорного бизнеса из 110 стран, включая представителей глобальной букмекерской компании 1xBet.

В рамках выставки аффилиаты, операторы гэмблинг-продуктов и представители беттинговых компаний обсуждали перспективы игорного бизнеса и новые успешные стратегии. Также гости события посетили выступления 207 спикеров, которые поделились своим видением будущего индустрии и ответили на вопросы. В сочетании с продуманным нетворкингом iGB Live стала одним из важнейших событий года.

«Мы с радостью ответили на все актуальные вопросы наших коллег и смогли поговорить о целях на ближайшее будущее. Такие ивенты помогают нам становиться еще лучше и быть всегда на одной волне с мировыми трендами», – заявили представители 1xBet.

Команда 1xBet, участвовавшая во всех ивентах выставки, была рада видеть старых знакомых и наладить деловые и дружеские отношения с новыми партнерами.

Компания 1xBet благодарна организаторам выставки iGB Live Amsterdam 2023 за возможность живого общения с нашими партнерами из других стран, новые знакомства и ценную информацию для бизнеса.

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До встречи на следующих международных форумах!