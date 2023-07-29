«Манчестер Сити» объявил об уходе Мареза в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 29-07-2023

«Ман Сити» сообщил об уходе Рияда Мареза. Свою карьеру вингер продолжит в клубе «Аль-Ахли». Информацию «горожане» разместили на официальном сайте.



«Все в клубе желают Рияду успехов в дальнейшей карьере», - написала пресс-служба чемпиона Англии.



Состав «небесно-голубых» Марез пополнил в 2018 году. Его трансфер обошелся клубу в 67,8 млн евро. Вместе с «Сити» алжирец завоевал 11 трофеев, среди которых победа в ЛЧ и 2 чемпионства в АПЛ.



В прошлом сезоне на счету 32-летнего футболиста 47 встреч, в которых он отметился 15 забитыми мячами и 13 результативными передачами.



По данным «Transfermarkt», за Мареза «Аль-Ахли» заплатил «Манчестер Сити» 30 млн евро. Рияд подписал с саудовской командой контракт на 4 года.