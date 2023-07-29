Мама Мбаппе связалась с «Реалом» и сообщила, сколько денег нужно для трансфера

Дата публикации: 29-07-2023

«Marca» информирует, что «Реал» узнал сумму компенсации за Килиана Мбаппе. Сделка будет возможна, если «сливочные» согласятся отдать за форварда около 250 млн евро. Об этом мадридцам сообщила мама 24-летнего футболиста Файза Ламари, являющаяся его агентом.



Переход француза может состояться в ближайшее время или через год. Для «Реала» второй вариант считался приоритетным до момента, пока клуб не покинул Карим Бензема. При этом преимущество в переговорах остается на стороне «галактикос», поскольку в «ПСЖ» понимают, что через год Мбаппе может покинуть команду бесплатно.



Парижанам удастся поправить ситуацию, если они продадут нападающего за рекордную сумму. Речь идет о 225-300 млн евро.