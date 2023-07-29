Джанлуиджи ​Буффон готовится объявить о завершении карьер

Дата публикации: 29-07-2023

Джанлуиджи Буффон может закончить с профессиональным футболом. В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что голкипер уйдет из «Пармы».



Инсайдер уточнил, что у легендарного итальянца есть предложение от местной Федерации футбола, в структуре которой он может возглавить делегацию национальной сборной. Ранее вратарь ответил отказом на предложения, полученные от итальянских команд и саудовского клуба.



Буффон большую часть карьеры защищал цвета «Ювентуса». При этом обучался футболу Джиджи в «Парме». Его возвращение в родной клуб состоялось в 2021 году.



В сезоне 2022/2023 в активе 45-летнего игрока 19 встреч в воротах «Пармы» (5 «сухих» матчей). Соглашение «крестоносцев» с Буффоном рассчитано до следующего лета.