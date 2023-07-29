Защитник «Сан-Паулу» Белем может перейти в «Зенит» зимой 2024 года

Дата публикации: 29-07-2023

Алешандре Соареш, работающий с Матеусом Белемом, дал комментарии на тему интереса «Зенита» к его клиенту. Он подчеркнул, что футболист может сменить команду до завершения контракта с «Сан-Паулу», за который он выступает в настоящий момент.



««Зенит» контактировал с нами относительно Белема. В «Сан-Паулу» он является «бриллиантом». В структуре клуба Матеус 8 лет, но его дебют состоялся недавно. Соглашение с клубом истекает в январе 2024 года, мы изучаем варианты перехода в другую команду по преконтракту», - публикует заявление Соареша ресурс «Metaratings».



В этом сезоне на счету 20-летнего центрдефа 7 поединков за команды «Сан-Паулу» различных возрастов (2 гола).



На портале Transfermarkt.de ценник на Белема составляет 0,2 млн евро.