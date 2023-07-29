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«Аль-Наср» предложит 37 млн евро за Мане

Дата публикации: 29-07-2023

Фабрицио Романо рассказал о сумме компенсации, которую готов заплатить «Аль-Наср» за Садио Мане.

Журналист написал в «Твиттере», что речь идет о 37 млн евро. Стороны близки к согласованию сделки, которая находится в финальной стадии. Агент форварда уже обсуждает условия личного соглашения с «Аль-Насром».

Прошлый сезон Мане провел в составе «Баварии», которая выкупила его контракт у «Ливерпуля» за 32 млн евро. В 38 встречах за мюнхенскую команду сенегалец отличился 12 раз и отдал 6 результативных пасов.

Трудовые отношения Мане с «красными» действуют до середины 2025 года. Рыночная стоимость 31-летнего футболиста – 25 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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