«Аль-Наср» подпишет итальянского форварда в пару к Роналду

Дата публикации: 29-07-2023

Напарником Криштиану Роналду в атаке «Аль-Насра» может стать Маноло Габбьядини. Об интересе саудовской команды к нападающему «Сампдории» написал в соцсети Джанлука ди Марцио.



По данным журналиста, в скором времени 31-летний исполнитель пройдет медосмотр для «Аль-Насра», после чего заключит с командой трудовой договор. В новом клубе Габбьядини ежегодно будет получать порядка 3 000 000 евро.



В минувшем сезоне в активе игрока 35 матчей в Серии А, в которых он отметился 7 голами и 2 результативными передачами.



«Transfermarkt» оценивает форварда сборной Италии в € 2 млн.