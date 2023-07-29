Источник: бразилец из «Ливерпуля» переходит в «Аль-Иттихад»

Дата публикации: 29-07-2023

Полузащитник Фабиньо в ближайшее время перейдет из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад».



По данным журналиста Фабрицио Романо, 29-летний бразилец уже прошел медосмотр. Устное соглашение между клубами достигнуто, ожидается подписание трехлетнего контракта.



Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 40 млн фунтов за игрока сборной Бразилии. «Красные» готовы расстаться с Фабиньо в случае, если найдут подходящую замену. Один из главных кандидатов – тинейджер Ромео Лавиа из «Саутгемптона». За него «мерсисайдцы» готовы выложить 45 млн фунтов.



27 июля еще один опытный полузащитник, Джордан Хендерсон, проследовал по маршруту Ливерпуль – Даммам. Экс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Аль-Иттифак», где его будет тренировать Стивен Джеррард.



Ранее «Аль-Иттихад» оформил переходы полузащитника Нголо Канте и форварда Карима Бензема.



Клуб из Джидды стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2022/23. Команду возглавляет известный португальский тренер Нуну Эшпириту Санту.