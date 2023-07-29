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«МЮ» отклонил предложение «Вест Хэма» по Магуайру

Дата публикации: 29-07-2023

«Манчестер Юнайтед» не принял предложение «Вест Хэма» о трансфере защитника Харри Магуайра за 20 миллионов фунтов, о чем утверждает авторитетный инсайдер Девид Орнштейн.

Сообщается, что «молотобойцы» вряд ли будут повышать цену за 30-летнего игрока, несмотря на желание тренера Дэвида Мойеса видеть его в своей команде. Проблемой является высокая зарплата футболиста, а также то, что сам Магуайр намерен остаться на «Олд Траффорд» и бороться за место в основе.

Еще в апреле Магуайр назывался в числе игроков, с которыми клуб из Манчестера готов расстаться летом. В июле стало известно, что тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг лишил центрбека капитанской повязки, а сам Харри желает покинуть клуб.

В те же дни появилась информация, что «Вест Хэм» и лично Мойес заинтересованы в услугах футболиста сборной Англии, однако лондонский клуб склоняется к варианту аренды.

Магуайр провел 31 матч за «МЮ» во всех турнирах прошедшего сезона. В весенней части АПЛ Харри чаще оставался на скамейке запасных.

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