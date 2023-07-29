«Ювентус» исключен из еврокубков на сезон 2023/24

Дата публикации: 29-07-2023

Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) УЕФА наказала «Ювентус» исключением из еврокубков за нарушения правил лицензирования клубов и финансового фейр-плей. Кроме того, туринцы оштрафованы на 20 млн евро (10 условно).



Расследование Палаты, открытое в сезоне 2022/23, пришло к выводу, что «бьянконери» нарушили нормативную базу УЕФА. В связи с этим мировое соглашение, подписанное с «Ювентусом» в 2022 году, было расторгнуто, и к клубу были применены санкции.



Сообщалось, что Палата CFCB изучает контракты нескольких футболистов, подозревая в них финансовые махинации. В случае подтверждения нарушений закона, «Юве» и игрокам грозили санкции.



Ранее экс-президент «старой синьоры» Андре Аньелли был отстранен от футбольной деятельности на два года за нарушения финансового фейр-плей. Вместе с президентом наказание понесли бывший вице-президент Павел Недвед и другие функционеры.



Напомним, по первому делу «Ювентус» был оштрафован на 15 очков в чемпионате Италии. Позднее туринцы подали апелляцию, однако последующее заседание удовлетворило очередное ходатайство прокуратуры и клуб лишили 10 очков.



По итогам прошлого сезона команда Массимилиано Аллегри заняла 7-е место в Серии А (с учетом 10-очкового штрафа) и квалифицировалась в Лигу конференций. Однако теперь известно, что «Ювентус» в этом турнире не сыграет.