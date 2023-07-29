«Эвертон» может перехватить игрока «Шахтёра» у «Фенербахче»

Дата публикации: 29-07-2023

Клуб английской Премьер-лиги «Эвертон» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Шахтёра» Тете, который вторую часть минувшего сезона отыграл на Туманном Альбионе, защищая цвета «Лестер Сити».



«Ириски» оценивали возможность приглашения бразильца еще в январе, но тогда Тете перешел в «Лестер». Сейчас же «Эвертон» возобновил интерес к футболисту «горняков», которого можно подписать без выплаты украинскому клубу компенсации.



Благодаря Annexe 7 (правила ФИФА) Тете имеет возможность приостановить действие контракта с «Шахтёром» до конца сезона-2023/24. Учитывая то обстоятельство, что трудовое соглашение игрока с «оранжево-черными» рассчитано до конца нынешнего года, это означает одно – Тете волен самостоятельно распоряжаться своей карьерой на ближайшую перспективу.



Отметим, ранее турецкий журналист Ягиз Сабункуоглу сообщил о том, что Тете якобы расторг контракт с «Шахтёром» и близок к переходу в «Фенербахче».



Источник – «The Sun».