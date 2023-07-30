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«Спартак» интересуется полузащитником «Краснодара» Батчи

Дата публикации: 30-07-2023

Жоау Батчи может сменить «Краснодар» на «Спартак». Информацию опубликовал ресурс «Africa Foot United».

Сообщается, что в составе «красно-белых» полузащитника хочет видеть Гильермо Абаскаль. Специалисту понравилась игра футболиста в атакующей линии. Наставник москвичей попросил руководство «Спартака» присмотреться к Батчи.

«Быки» подписали ангольца осенью 2022 года. Трансфер хавбека обошелся клубу в 1,5 млн евро. В сезоне 2022/2023 Батчи выходил на поле в составе «Краснодара» в 22 встречах, отметившись в них 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Соглашение 25-летнего Жоау с краснодарским клубом истекает в 2025 году. Рыночный ценник на Батчи равняется 2 млн евро (Transfermarkt.de).

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