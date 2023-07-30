«Бавария» нацелилась на Райю, «Брентфорд» требует 40 млн евро за вратаря

Дата публикации: 30-07-2023

Фабрицио Романо написал в своем Twitter-аккаунте, что «Бавария» интересуется Давидом Райей. Голкипера «Брентфорда» мюнхенцы рассматривают в качестве сменщика Яна Зоммера, который с большой долей вероятности уйдет из команды до конца лета.



Инсайдер подчеркнул, что переговоры по переходу Райи продвигаются быстро. Ключевым вопросом остается сумма компенсации за 27-летнего испанца. В «Брентфорде» рассчитывают заработать на трансфере вратаря не меньше 40 000 000 евро. «Бавария» не готова платить такую сумму, в клубе надеются, что вскоре им удастся договориться с английской командой по данному вопросу.



В прошлом сезоне в активе Райи 38 игр в АПЛ (12 «сухих» встреч). С «пчёлами» голкипер связан контрактом до следующего лета.