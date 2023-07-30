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Угочукву в шаге от перехода в «Челси» за 30 млн евро

Дата публикации: 30-07-2023

Лесли Угочукву, права на которого принадлежат «Ренну», близок к переходу в «Челси». Подробностями предстоящей сделки поделился в «Twitter» Фабрицио Романо.

Журналист сообщил, что трансфер Угочукву обойдется «пенсионерам» в сумму порядка 30 млн евро. По деталям личного соглашения с 19-летним хавбеком «аристократы» уже договорились.

О скором закрытии сделки говорит тот факт, что «Ренн» не включил Угочукву в состав на товарищескую встречу с «Вест Хэмом». Переход может состояться в ближайшие часы после прохождения опорником медосмотра.

В минувшем сезоне на счету Угочукву 35 матчей в футболке «Ренна» (1 голевой пас). Срок действия его контракта с «красно-чёрными» ограничен летом 2025 года.

Transfermarkt.de оценивает француза в € 9 млн.

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