«Фенербахче» предложил «Зениту» 2,5-3 млн евро за Алипа, игрок не против перехода

Дата публикации: 30-07-2023

По данным ресурса «Takvim», «Фенербахче» направил «Зениту» предложение по Нуралы Алипу. Также клуб обсудил возможность перехода с представителем защитника.



«Фенербахче» предложил за футболиста 2,5-3 млн евро, в то время как «Зенит» намерен получить за него 5 млн евро. Центрбек согласен на переезд в Турцию.



«Зенит» выкупил права на Алипа в январе 2023 года у «Кайрата» за 2 000 000 евро. За петербургскую команду казахстанский футболист провел 13 матчей (без голевых действий).



Трудовые отношения Алипа с командой Сергея Семака действуют до середины 2025 года. Стоимость 23-летнего защитника равняется 1,2 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что интерес к Алипу проявляет «Бешикташ», который также не намерен платить за него 5 млн евро.