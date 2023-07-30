«Динамо» интересуется хавбеком «Бенфики» Шикинью
Дата публикации: 30-07-2023
«Динамо» интересен атакующий полузащитник Шикинью, принадлежащий «Бенфике». Информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо.
««Шикинью намерен принять решение по дальнейшему продолжению карьеры в скором времени. Представители игрока проведут переговоры с «Бенфикой», поскольку его соглашение истекает летом 2024 года. В подписании португальца заинтересованы российское «Динамо», турецкая и итальянская команды», - рассказал Романо.
В завершившемся сезоне Шикинью отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными пасами в 44 встречах за «Бенфику», которая завоевала чемпионский титул в Португалии. При этом в сезоне 2021/2022 хавбека дважды отдавали в аренду.
Transfermarkt.de оценивает Шикинью в 6 000 000 евро.