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«Динамо» интересуется хавбеком «Бенфики» Шикинью

Дата публикации: 30-07-2023

«Динамо» интересен атакующий полузащитник Шикинью, принадлежащий «Бенфике». Информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо.

««Шикинью намерен принять решение по дальнейшему продолжению карьеры в скором времени. Представители игрока проведут переговоры с «Бенфикой», поскольку его соглашение истекает летом 2024 года. В подписании португальца заинтересованы российское «Динамо», турецкая и итальянская команды», - рассказал Романо.

В завершившемся сезоне Шикинью отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными пасами в 44 встречах за «Бенфику», которая завоевала чемпионский титул в Португалии. При этом в сезоне 2021/2022 хавбека дважды отдавали в аренду.

Transfermarkt.de оценивает Шикинью в 6 000 000 евро.

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