Анчелотти: линия атаки «Реала» укомплектована

Дата публикации: 30-07-2023

Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», рассказал о состоянии атакующей линии клуба.



«Форварды? У нас достаточно футболистов в линии нападения. Команда укомплектована. Впереди нет проблем. Хоселу и Браим продемонстрировали, что способны давать результат. У «Реала» хватает ресурсов, чтобы забивать», - публикует заявление наставника «Реала» ресурс «COPE».



Следует отметить, что СМИ не оставляют тему возможного переезда в Мадрид Килиана Мбаппе, правами на которого владеет «ПСЖ». Среди претендентов на звездного француза значится и «Аль-Хиляль». В рамках прошедшей пресс-конференции Анчелотти не стал давать комментарии на тему возможного перехода Мбаппе.



Сезон 2022/2023 «Реал» завершил на второй строчке в Ла Лиге и победил в Кубке Испании.