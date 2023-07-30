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«Астон Вилла» приблизилась к подписанию Феррана Торреса

Дата публикации: 30-07-2023

«Астон Вилла» продолжает попытки подписать вингера «Барселоны» Феррана Торреса.

Как пишет журналист Экрем Конур, клубы почти пришли к согласию по игроку. Англичане предлагают аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отдать футболиста лишь за значительно большую сумму, но по информации инсайдера, «Барселона» согласна уступить.

Напомним, 23-летний игрок является воспитанником «Валенсии». В 2020 году он покинул ряды «летучих мышей» и перебрался в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 33,5 млн евро. В январе 2021-го Ферран вернулся в Примеру, но уже в качестве игрока «Барселоны». На этой сделке английский гранд заработал 55 000 000 евро.

В прошлом сезоне Торрес поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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