«Астон Вилла» приблизилась к подписанию Феррана Торреса

Дата публикации: 30-07-2023

«Астон Вилла» продолжает попытки подписать вингера «Барселоны» Феррана Торреса.



Как пишет журналист Экрем Конур, клубы почти пришли к согласию по игроку. Англичане предлагают аренду с правом выкупа за 25 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отдать футболиста лишь за значительно большую сумму, но по информации инсайдера, «Барселона» согласна уступить.



Напомним, 23-летний игрок является воспитанником «Валенсии». В 2020 году он покинул ряды «летучих мышей» и перебрался в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 33,5 млн евро. В январе 2021-го Ферран вернулся в Примеру, но уже в качестве игрока «Барселоны». На этой сделке английский гранд заработал 55 000 000 евро.



В прошлом сезоне Торрес поучаствовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.