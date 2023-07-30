Культовый рэпер может приобрести «Тоттенхэм» за 2 млрд фунтов

Дата публикации: 30-07-2023

У «Тоттенхэма» есть шанс сменить владельца после 22-летней эпохи Джозефа Льюиса.



Американский рэпер Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) заинтересован в приобретении лондонского клуба, сообщает «Daily Express US».



Нынешнему боссу Льюису предъявлены обвинения в инсайдерской торговле и мошенничестве с ценными бумагами в США. В конце этого года должен состояться суд, и британскому бизнесмену грозит серьезный срок заключения. Вероятно, 86-летнему Джо станет не до «Тотттенхэма», в котором он удерживает 60% акций (приобрел еще в 2001 году за 70 млн фунтов).



Jay-Z является совладельцем клуба НБА «Бруклин Нетс», а теперь рассматривает возможность ворваться в АПЛ. Состояние 53-летнего рэпера оценивается в 2,6 млрд долларов, хотя он будет явно привлекать других инвесторов в случае переговоров.



Оценочная стоимость «Тоттенхэм Хотспур» – 2 млрд фунтов (около 2,8 млрд долларов).