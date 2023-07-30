«МЮ» готовится к переговорам по звезде сборной Марокко

Дата публикации: 30-07-2023

«Манчестер Юнайтед» попробует договориться с «Фиорентиной» по опорному хавбеку Софьяну Амрабату.



Как сообщает Фабрицио Романо, «красные дьяволы» изначально желали оформить трансфер Расмуса Хейлунда из «Аталанты», а затем уже заниматься марокканцем. На данный момент переговоры еще на начались. При этом личный контракт с Амрабатом уже согласован.



26-летний футболист помимо «фиалок» выступал за «Брюгге», «Верону», «Фейенорд» и «Утрехт», но громче всего заявил о себе на чемпионате мира в Катаре, где помог Марокко дойти до полуфинала.



Ранее интерес к Амрабату проявляли клубы из Саудовской Аравии.



Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 млн евро.