«МЮ» готовится к переговорам по звезде сборной Марокко
Дата публикации: 30-07-2023
«Манчестер Юнайтед» попробует договориться с «Фиорентиной» по опорному хавбеку Софьяну Амрабату.
Как сообщает Фабрицио Романо, «красные дьяволы» изначально желали оформить трансфер Расмуса Хейлунда из «Аталанты», а затем уже заниматься марокканцем. На данный момент переговоры еще на начались. При этом личный контракт с Амрабатом уже согласован.
26-летний футболист помимо «фиалок» выступал за «Брюгге», «Верону», «Фейенорд» и «Утрехт», но громче всего заявил о себе на чемпионате мира в Катаре, где помог Марокко дойти до полуфинала.
Ранее интерес к Амрабату проявляли клубы из Саудовской Аравии.
Transfermarkt оценивает полузащитника в 30 млн евро.