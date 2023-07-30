Источник: «Ливерпуль» хочет арендовать Мбаппе

Дата публикации: 30-07-2023

«Ливерпуль» готов вытащить нападающего Килиана Мбаппе из «плена» в «ПСЖ».



«Красные» предлагают чемпионам Франции годовую аренду 24-летнего игрока, о чем утверждает «Mirror».



Ранее «Пари Сен-Жермен» согласился на 300-миллионное предложение от «Аль-Хиляля», однако сам Мбаппе категорически отказался уезжать в Саудовскую Аравию. «Ливерпуль» дает гораздо более скромную сумму за аренду, но здесь Килиан может быть открыт к переходу. Мама форварда болеет за «красных», и сам Мбаппе несколько раз очень положительно отзывался о команде Клоппа.



Француз может отыграть сезон в АПЛ, а затем свободным агентом уехать в желанный «Реал». Правда, пока неясно, как такой сценарий будет отвечать интересам боссов «ПСЖ».



Напомним, контракт Мбаппе с клубом истекает следующим летом.