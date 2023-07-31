Переговоры между «Баварией» и «Брентфордом» по Райе сорвались

Дата публикации: 31-07-2023

Фабрицио Романо написал в соцсети о срыве переговоров по трансферу Давида Райи. Сделка по переходу голкипера «Брентфорда» в «Баварию», по всей видимости, не состоится.



Инсайдер рассказал, что мюнхенцы рассчитывали арендовать Райю, включив в соглашение возможность выкупа футболиста. Однако от подобного предложения англичане и сам вратарь отказались.



Состав «пчёл» Райя пополнил в 2019 году, перейдя из «Блэкберна» за 3,35 млн евро. В завершившемся сезоне на его счету 38 встреч в АПЛ (12 матчей без пропущенных голов).



Соглашение 27-летнего испанца с «Брентфордом» истекает следующим летом. Рыночная стоимость Райи составляет 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).