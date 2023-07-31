«Антверпен» объявил о переходе нападающего ЦСКА Эджуке

Дата публикации: 31-07-2023

Чидера Эджуке перебрался в «Антверпен». О подписании соглашения с 25-летним вингером бельгийский клуб сообщил на своем сайте.



Правами на 25-летнего нигерийца владеет московский ЦСКА. Его контракт с «армейцами» действует еще год. Однако Чидера решил воспользоваться правилом FIFA, разрешающим приостанавливать контракты с клубами из России, и заключил с «Антверпеном» договор на 1 сезон.



Прошлым летом Эджуке также приостанавливал сотрудничество с «красно-синими». Сезон 2022/2023 он провел в составе «Герты», где в 21 встрече отметился 3 голевыми пасами.



ЦСКА подписал Эджуке в 2020 году. Его переход обошелся клубу в € 11,5 млн. На данный момент ценник на игрока равняется 5,5 млн евро (Transfermarkt.de).