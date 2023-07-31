«Наполи» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по Осимхену

Дата публикации: 31-07-2023

По данным издания «Il Mattino», «Наполи» отказал «Аль-Хилялю» в продаже Виктора Осимхена.



Сообщается, что неаполитанцы получили предложение от саудовской команды в размере 130 млн евро. Данная сумма не устроила итальянский клуб. С одним из своих лидеров «Наполи» готов расстаться, если получит предложение, близкое к 200 млн евро.



«Партенопейцы» выкупили права на Осимхена у «Лилля» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 75 000 000 евро. В минувшем сезоне нигериец выиграл бомбардирскую гонку в Серии А, а его команда завоевала чемпионство. В 39 встречах за «Наполи» форвард забил 31 мяч и сделал 5 ассистов.



Соглашение Осимхена с неаполитанцами действует до середины 2025 года. Transfermarkt.de оценивает нападающего в 120 млн евро.