Влашич хочет покинуть «Вест Хэм» и перейти в «Торино»

Дата публикации: 31-07-2023

Никола Влашич намерен завершить сотрудничество с «Вест Хэмом» и перебраться в «Торино». Хорват уже сообщил об этом руководству «молотобойцев».



«Я говорил о желании выступать за «Торино» на протяжении 2 месяцев. Я не хотел бы оставаться в «Вест Хэме». Мне не нравится эта ситуация, но я буду усердно тренироваться, даже если делать это на том же уровне будет невозможно. Мне известно, что «Торино» готов заплатить 9 млн евро, но клуб не хочет обсуждать трансфер и не говорит, сколько намерен получить за меня», - публикует заявление хавбека «Tuttosport».



Сезон 2022/2023 Влашич провел в «Торино» в рамках арендного договора. Соглашение включало опцию выкупа в размере 15 млн евро, но «быки» решили не активировать ее, поскольку рассчитывали купить игрока за меньшую цену.