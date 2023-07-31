Демирбай согласовал контракт с «Галатасараем»

Дата публикации: 31-07-2023

«Галатасарай» договорился по условиям личного соглашения с Керемом Демирбаем, права на которого принадлежат «Байеру». Информацию опубликовал в социальной сети Николо Скира.



Хавбек подпишет с «Галатасараем» контракт на 3 года. В ближайшее время клубы должны объявить о трансфере официально.



Демирбай, имеющий турецкое гражданство, на уровне молодежных сборных выступал за Турцию. Однако впоследствии стал защищать цвета немецкой сборной.



В завершившемся сезоне на счету Демирбая 36 игр за «Байер» (5 забитых мячей, 3 ассиста). Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Стоимость 30-летнего полузащитника равняется 6 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



Ранее Керем выступал исключительно за немецкие клубы.