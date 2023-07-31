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«Монако» близок к подписанию Салису

Дата публикации: 31-07-2023

«Монако» в скором времени может пополниться Мохаммедом Салису. Фабрицио Романо утверждает, что сделка по переходу центрбека «Саутгемптона» близка к завершению.

«Монегаски» прорабатывали вариант с подписанием Салису с июня. Теперь клубу удалось достичь с «Саутгемптоном» принципиальной договоренности по трансферу ганца. Переход может быть оформлен до конца следующей недели.

Романо сообщил, что Салису также был интересен «Фулхэму», но «дачники» отказались от данного варианта после заключения контракта с Кэлвином Бейсси, выступающим на аналогичной позиции.

В сезоне 2022/2023 в активе 24-летнего защитника 28 встреч за «святых», в которых он отдал 1 голевой пас.

Ценник на Салису составляет 18 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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