«Монако» близок к подписанию Салису

Дата публикации: 31-07-2023

«Монако» в скором времени может пополниться Мохаммедом Салису. Фабрицио Романо утверждает, что сделка по переходу центрбека «Саутгемптона» близка к завершению.



«Монегаски» прорабатывали вариант с подписанием Салису с июня. Теперь клубу удалось достичь с «Саутгемптоном» принципиальной договоренности по трансферу ганца. Переход может быть оформлен до конца следующей недели.



Романо сообщил, что Салису также был интересен «Фулхэму», но «дачники» отказались от данного варианта после заключения контракта с Кэлвином Бейсси, выступающим на аналогичной позиции.



В сезоне 2022/2023 в активе 24-летнего защитника 28 встреч за «святых», в которых он отдал 1 голевой пас.



Ценник на Салису составляет 18 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).