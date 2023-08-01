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Спортивный директор «Лацио» назвал причину, побудившую клуб отказаться от Захаряна

Дата публикации: 01-08-2023

Анджело Фабиани, являющийся спортивным директором «Лацио», рассказал о причинах отказа от сделки по переходу Арсена Захаряна.

«Переход Захаряна не был оформлен потому, что у команды не осталось мест для футболистов не из Евросоюза», - публикует заявление Фабиани издание «Sport24».

Ранее о срыве переговоров по Захаряну рассказал Грач Хачатрян. Кроме того, сообщалось, что против данного трансфера выступил Маурицио Сарри, возглавляющий римлян. Специалист попросил купить игрока с большим опытом, которому было бы под силу сразу занять место Милинковича-Савича, покинувшего команду.

В текущем сезоне Захарян отметился 1 голом и 1 ассистом в 3 играх за «Динамо». Соглашение хавбека с московской командой истекает в 2024 году.

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