Спортивный директор «Лацио» назвал причину, побудившую клуб отказаться от Захаряна

Дата публикации: 01-08-2023

Анджело Фабиани, являющийся спортивным директором «Лацио», рассказал о причинах отказа от сделки по переходу Арсена Захаряна.



«Переход Захаряна не был оформлен потому, что у команды не осталось мест для футболистов не из Евросоюза», - публикует заявление Фабиани издание «Sport24».



Ранее о срыве переговоров по Захаряну рассказал Грач Хачатрян. Кроме того, сообщалось, что против данного трансфера выступил Маурицио Сарри, возглавляющий римлян. Специалист попросил купить игрока с большим опытом, которому было бы под силу сразу занять место Милинковича-Савича, покинувшего команду.



В текущем сезоне Захарян отметился 1 голом и 1 ассистом в 3 играх за «Динамо». Соглашение хавбека с московской командой истекает в 2024 году.