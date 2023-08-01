Дембеле запросил у «Барселоны» официальное «разрешение» на переговоры с «ПСЖ»

Дата публикации: 01-08-2023

Фабрицио Романо информирует, что Усман Дембеле может перебраться в «ПСЖ». Футболист запросил разрешение начать переговоры с парижанами у «Барселоны», чтобы выдержать установленные процедуры.



Инсайдер пишет, что французский гранд намерен активировать пункт в контракте игрока, позволяющего выкупить вингера за 50 млн евро.



Ранее СМИ сообщали, что Усман уже договорился с «Пари Сен-Жермен» по условиям контракта, рассчитанного на 5 лет.



Дембеле связан с «Барселоной» трудовым договором до следующего лета. В прошлом сезоне в активе 26-летнего футболиста 35 встреч (8 забитых мячей, 9 результативных пасов).



Напомним, в 2017 году «блаугранас» потратили на приобретение Дембеле 135 000 000 евро. До этого вингер защищал цвета «Борусии» (Дортмунд).