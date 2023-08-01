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«Fan ID» будет работать на матчах Кубка России – вопрос почти решен

Дата публикации: 01-08-2023

В будущем «паспорт болельщика» появится и на играх Кубка России. Информацию опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

Вопрос по введению системы «Fan ID» почти решен. Пока непонятно, как с позиции законодательства власти планируют ее запустить, поскольку на встречах Кубка «карта болельщика» будет необходима лишь на стадионах команд, представляющих Премьер-лигу. Именно этот вопрос сейчас и прорабатывается.

Источник утверждает, что на введение системы и на играх Кубка России настаивают в ФСБ и Минспорта.

В настоящий момент для посещения кубковых игр «Fan ID» не требуется. Вместе с тем на встречах РПЛ попасть на стадион без оформленного «паспорта болельщика» не получится.

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