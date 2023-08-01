Гладбахская «Боруссия» арендовала защитника «Лидса»

Дата публикации: 01-08-2023

«Боруссия» из Менхенгладбаха взяла в аренду Максимилиана Вебера, права на которого принадлежат «Лидсу». Цвета немецкой команды австриец будет защищать до конца сезона 2023/2024. Об этом клуб сообщил на своем сайте.



«Лидс» выкупил права на Вебера у «Зальцбурга» в начале года, заплатив за его трансфер 12 млн евро. С «павлинами» центральный защитник подписал контракт до лета 2027 года. В составе «Лидса» австриец провел 19 встреч (без результативных действий), а его клуб по итогам прошлого сезона финишировал на 19-м месте в АПЛ и опустился в Чемпионшип.



Рыночный ценник на 25-летнего игрока обороны составляет 14 млн евро («Transfermarkt»).



В сборной Австрии Вебер дебютировал в 2017 году. Всего за национальную команду он отыграл 16 игр (без результативных действий).