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«ПСЖ» не дал добро на уход Верратти в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 01-08-2023

Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом «Пари Сен-Жермен», и сам клуб пока не согласовали переход Марко Верратти. На итальянца претендует «Аль-Хиляль».

Фабрицио Романо написал в соцсети, что президент парижан не собирается продавать полузащитника за 30 млн евро, предложенные саудовской стороной. «ПСЖ» хочет получить значительно больше. Сам Верратти уже договорился с «Аль-Хилялем» по условиям контракта, который будет рассчитан на 3 года.

«Красно-синие» подписали хавбека в 2012 году. В завершившемся сезоне на счету 30-летнего 38 игр. В них он стал автором 1 голевой передачи.

Трудовые отношения итальянского футболиста с клубом рассчитаны до 30.06.2026 года. Transfermarkt.de оценивает Веррати в € 40 000 000.

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