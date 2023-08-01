05:47 ()
Свернуть список

«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о трансфере Паредеса

Дата публикации: 01-08-2023

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что карьера Леандро Паредеса может продолжиться в Турции. К хавбеку действующего чемпиона Франции присматривается «Галатасарай».

Инсайдер уточнил, что переход аргентинца уже согласован сторонами. Турецкая команда заплатит за него 6 млн евро. Для Паредеса «львы» подготовили 4-летний контракт. В настоящий момент Мауро Икарди и представители «Галатасарая» пытаются убедить Леандро согласиться на переход.

Минувший сезон Паредес провел в аренде в «Ювентусе». В 35 встречах за «бьянконери» он забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. По итогам сезона туринцы не стали активировать опцию выкупа 29-летнего футболиста.

С «ПСЖ» Паредес связан контрактом до следующего лета. Портал Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 12 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close