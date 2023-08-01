«Галатасарай» договорился с «ПСЖ» о трансфере Паредеса

Дата публикации: 01-08-2023

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация, что карьера Леандро Паредеса может продолжиться в Турции. К хавбеку действующего чемпиона Франции присматривается «Галатасарай».



Инсайдер уточнил, что переход аргентинца уже согласован сторонами. Турецкая команда заплатит за него 6 млн евро. Для Паредеса «львы» подготовили 4-летний контракт. В настоящий момент Мауро Икарди и представители «Галатасарая» пытаются убедить Леандро согласиться на переход.



Минувший сезон Паредес провел в аренде в «Ювентусе». В 35 встречах за «бьянконери» он забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. По итогам сезона туринцы не стали активировать опцию выкупа 29-летнего футболиста.



С «ПСЖ» Паредес связан контрактом до следующего лета. Портал Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 12 млн евро.