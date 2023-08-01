«Аль-Ахли» может перехватить Амрабата у «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 01-08-2023

Саудовский «Аль-Ахли» вступил в гонку за полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Об этом сообщает «L’Equipe».



Футболист здорово выступил на чемпионате мира в Катаре, где дошел вместе со сборной Марокко до полуфинала. Сообщается, что «фиалки» уже смирились с неизбежным уходом одного из своих ведущих игроков в летнее трансферное окно.



Как сообщалось ранее, к покупке Амрабата был крайне близок «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предлагал «Фиорентине» за 26-летнего опорного хавбека 25 млн евро, не считая бонусов. Однако теперь на рынке появился новый игрок.



В «Аль-Ахли» марокканец может присоединиться к именитой компании новичков. Ранее клуб из Джидды подписал голкипера «Челси» Эдуарда Менди, экс-форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, правого вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза и левого вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена.



Амрабат в минувшем сезоне сыграл за «Фиорентину» 49 матчей. Флорентийцы завершили чемпионат Италии на 8-м месте, а также дошли до финала Лиги конференций, где уступили «Вест Хэму».