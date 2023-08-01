Срна: трансферы еще планируются. Думаю, еще купим одного-двух футболистов

Дата публикации: 01-08-2023

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна прокомментировал переход бразильского вингера Эгиналду в донецкий клуб, а также рассказал о дальнейшей работе «горняков» на трансферном рынке.



«Если вы посмотрите на наши последние трансферы, то мы возвращаемся к тому, где были раньше – бразильский рынок, быстрые вингеры. Везде, где будут хорошие футболисты, которые соответствуют уровню «Шахтёра» – мы будем на них смотреть. Это и Бразилия, и Венесуэла, и Эквадор», - сказал Срна в интервью «SportArena».



«Трансферы еще планируются. Думаю, еще купим одного-двух футболистов, но это зависит от рынка, мы работаем в этом направлении. Хотим построить самый сильный «Шахтёр» в истории», - добавил функционер.



«Орандево-чёрные» объявили о переходе Эгиналду из «Васку да Гамы» 31 июля.



Ранее клуб из Донецка подписал израильского центрбека Става Лемкина, двух бразильцев – защитника Педриньо и хавбека Невертона, а также эквадорского опорника Денила Кастилло.