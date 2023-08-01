Ван Дейк стал новым капитаном «Ливерпуля»

Дата публикации: 01-08-2023

Защитник Вирджил ван Дейк официально назначен новым капитаном «Ливерпуля». На этой должности нидерландский футболист стал преемником Джордана Хендерсона.



Также отмечается, что функции вице-капитана будут возложены на Трента Александра-Арнольда. Ранее роль заместителя капитана выполнял Милнер, ушедший этим летом в «Брайтон».



Напомним, Хендерсон, который провел в «Ливерпуле» 12 лет, в конце июля эмоционально попрощался с клубом и болельщиками и перешел в саудовский «Аль-Иттифак», где его будет тренировать Стивен Джеррард.



Выбор 32-летнего ван Дейка на роль капитана логичен. Защитник за 5,5 лет провел в футболке «Ливерпуля» 222 матча и забил 19 голов. Кроме того, он носит капитанскую повязку и в сборной Нидерландов.



Минувший сезон мерсисайдский клуб завершил на пятом месте. В новом розыгрыше АПЛ «красные» стартуют 13 августа, матчем против «Челси».



Источник – официальный сайт «Ливерпуля».